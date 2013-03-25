Трамвай на столичной Троещине возобновил работу

Трамвай не курсировал из-за сильных снегопадов / Фото: Минобороны Украины

В понедельник, 25 марта, в 7:00 возобновлена работа скоростного трамвая на жилом массиве Троещина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Таким образом, жители массива могут беспрепятственно добраться до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку, которая, несмотря на объявленный выходной в столице, работает в режиме рабочего дня.

Также в усиленном режиме функционирует и киевский метрополитен.