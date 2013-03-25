Трамвай на столичной Троещине возобновил работу
11:39, 25 марта 2013Киев
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Работа трамвая возобновлена в 7 утра
Трамвай не курсировал из-за сильных снегопадов / Фото: Минобороны Украины
В понедельник, 25 марта, в 7:00 возобновлена работа скоростного трамвая на жилом массиве Троещина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».
Таким образом, жители массива могут беспрепятственно добраться до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку, которая, несмотря на объявленный выходной в столице, работает в режиме рабочего дня.
Также в усиленном режиме функционирует и киевский метрополитен.
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