Трамвай на столичной Троещине возобновил работу

11:39, 25 марта 2013
Киев
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Работа трамвая возобновлена в 7 утра

Фото: Міноборони УкраїниТрамвай не курсировал из-за сильных снегопадов / Фото: Минобороны Украины

В понедельник, 25 марта, в 7:00 возобновлена работа скоростного трамвая на жилом массиве Троещина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Таким образом, жители массива могут беспрепятственно добраться до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку, которая, несмотря на объявленный выходной в столице, работает в режиме рабочего дня.

Также в усиленном режиме функционирует и киевский метрополитен.

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