Из Киева за три дня вывезли свыше 9 тысяч тонн снега

Дороги Киева продолжают чистить от снега

По данным коммунальной корпорации «Киевавтодор», за трое суток из столицы вывезено 9 тыс. 233 тонны снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для уборки снежных заносов на автодорогах города в первую смену было задействовано 295 единиц техники, а во вторую – 247. Кроме того, задействовано 58 единиц техники других предприятий, в основном – самосвалы и погрузчики. В ручной уборке в первую смену приняли участие 87 бригад (517 чел.) корпорации, во вторую – 39 бригад (244 чел.).

Всего на протяжении последних суток использовано 943,9 тонны материалов для посыпки дорог: соли – 393,3 тонны, песчаной смеси – 540,6 тонны, фрикционных материалов – 10 тонн. За сутки вывезено 6,7 тыс. тонн снега.

По словам генерального директора «Киевавтодора» Георгия Глинского, предприятие имеет более 2 тыс. тонн соли и около 4 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Также в ближайшее время в город прибудет еще около 600 тонн соли.

В городе продолжаются работы по расчистке улиц и тротуаров от снежных заносов. Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников способствует ГАИ.

Руководство «Киевавтодора» просит водителей не парковаться в центре города, и по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях без насущной необходимости, чтобы минимизировать помехи дорожным службам.