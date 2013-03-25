После снегопадов Киев начал готовиться к наводнению

Из-за потепления выпавший снег начнет резко таять

Директору Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталию Пшеничному поручено в срочном порядке разработать план подготовки столицы к паводку, вызванному резким таянием снега.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал В.Пшеничному сегодня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак на заседании городского штаба по ликвидации последствий ненастья.

А.Мазурчак отметил, что за три дня из Киева вывезено 9,2 тыс. тонн снега. В этих работах задействовано дополнительно около 60 единиц техники, а также работают все снегоуборочные машины коммунальных предприятий и служб столицы.

В то же время, подчеркнул А.Мазурчак, учитывая огромное количество осадков, ситуация с вывозом снега является сложной, и для ее улучшения планируется еще дополнительно задействовать около 200 единиц техники. Соответствующее поручение было дано заместителю председателя КГГА Анатолию Голубченко.

А.Мазурчак отметил, что В.Пшеничный должен найти дополнительные площади для складирования вывезенного из города снега и разработать план подготовки к паводку. Он попросил составить карту мест, наиболее опасных с точки зрения подтопления, учитывая мощности ливневых канализаций, чтобы оттуда в первую очередь вывозить снег.

«Вот такие места вы должны определить на протяжении сегодняшнего дня и дать рекомендации соответствующие для вывоза снега в первую очередь из этих мест», – сказал А.Мазурчак, обращаясь к В.Пшеничному.

Он обратил внимание, что уже на субботу прогнозируют потепление до плюс 6 градусов, что повлечет таяние снега.

В интервью журналистам после заседания председатель КГГА Александр Попов сказал, что системы стоков в городе работают стабильно, и выразил надежду, что проблем с их работой не будет.

«При более-менее нормальных условиях мы сможем пропустить все это. Тем более что вопрос под личным контролем у нас будет, и мы мобилизуем все, что есть в городе, чтобы не допустить никакого подтопления», – заверил А.Попов.