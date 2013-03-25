Попов приказал срочно очистить дворы от мусора

Попов просит решить проблему к утру завтрашнего дня

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил профильному департаменту и председателям районов к утру завтрашнего дня решить проблему с вывозом бытовых отходов из столичных дворов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании городского штаба по ликвидации последствий ненастья.

Участники заседания проинформировали, что вывоз мусора является безотлагательной проблемой, поскольку спецавтомобили не могут заехать во дворы из-за неубранных от снега межквартальных проездов и придомовых территорий.

В ответ А.Попов поручил высвобождаемую от уборки на главных магистралях города технику, а также бригады рабочих по возможности задействовать на узких улицах, а также поручил председателям районов принять меры, чтобы ЖЕКи акцентировали внимание на принятии мер по вывозу мусора.

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, необходимо максимально очистить придомовые территории от снега, а если это невозможно сделать по каким-то причинам, то мусор из контейнеров можно перенести в мешки и вручную перебрасывать в мусоровозы, или сами контейнеры перетянуть к местам, куда могут подъехать машины, занимающиеся вывозом бытовых отходов. Для этого можно задействовать малые трактора, которые перетянут эти контейнеры на необходимое расстояние.