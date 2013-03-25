Аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» нормализовали работу

Из-за ненастья аэропортам пришлось прекратить отправку рейсов / Фото: Аэропорт «Киев»

Международный аэропорт «Борисполь» 25 марта работает в штатном режиме, обеспечивая выполнение суточного плана полетов.

Как сообщает аэропорт, на протяжении всех дней непогоды аэродром поддерживался в эксплуатационном состоянии. Для очистки аэродрома задействовано 14 машин Jet Broom, 6 тракторов, 4 роторные снегоочистительные машины, бульдозеры, тягачи, а также загрузчики и самосвалы подрядчиков.

На сегодняшний день полностью расчищены взлетно-посадочные полосы, перроны, места стоянок воздушных судов, рулежные дорожки.

Службы аэропорта продолжают работу в усиленном режиме.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) также работает в штатном режиме.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, он возобновил работу и прием/отправку самолетов с 12.00 воскресенья, 24 марта.

По информации аэропорта, отклонения от графика полетов начались днем в субботу, 23 марта.

«Несколько часов в субботу из аэропорта не отправлялись и не принимались рейсы. Работа возобновилась с 12.00 в воскресенье. Какое-то время сохранялись задержки в несколько часов. На понедельник, 25 марта, все рейсы вылетают по расписанию», – сообщили в аэропорту.

В аэропорту отмечают, что с 22 по 24 марта 2013 года во время осложнения метеоусловий в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) все службы аэропорта работали в усиленном режиме, была задействована вся имеющаяся в аэропорту снегоуборочная техника. Как только взлетно-посадочная полоса очищалась от снега, самолеты принимались на взлет и на посадку.

«Решение лететь или нет принимает только экипаж самолета, поэтому большинство авиарейсов со второй половины дня в субботу были задержаны или перенесены на следующий день», – говорится в сообщении аэропорта.

За время, пока были отклонения от графика, в здании аэровокзала скопилось несколько тысяч человек. Администрация аэропорта организовала дополнительные места для сидения. Пассажиры могли получить в кафе и ресторанах сухие пайки от авиакомпаний, рейс которых задерживался. Были установлены дополнительные кулеры с водой. Круглосуточно работал медпункт, дежурила машина скорой помощи, работала комната матери и ребенка.

Как сообщал УНИАН, 23 марта из-за ненастья аэропорт «Борисполь» прекратил отправку воздушных судов по всем направлениям. По состоянию на 13.00 «Борисполь» отменил рейсы в большинство стран Европы, назначенных на 24 марта.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) 23 марта в связи со сложными погодными условиями приостановил прием/отправку рейсов до 12.00 воскресенья, 24 марта.