Киевские власти вспомнили о штрафах за неубранный снег

Предпринимателям грозят крупные штрафы / Фото: «Комментарии»

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов поручил директору Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергею Садовому активизировать работу административной комиссии относительно мониторинга уборки от снега и льда территорий, закрепленных как за ЖЭКами и коммунальными организациями, так и за частными лицами или предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании оперативного штаба при КГГА по ликвидации последствий ненастья в столице.

«Сегодняшний день мы продолжаем работу в экстренном режиме. Но с завтрашнего дня мы начинаем, Сергей Николаевич (Садовой – УНИАН), жесткий контроль территорий, где не убрано. Это и придомовые территории, остановки... Кстати, это уже можно делать сегодня, потому что транспорт у нас на линии. Фотофиксация, протоколы. Нужно наладить работу админкомиссии, чтобы мы максимально штрафовали тех, кто медлит с решением этих проблем», – сказал А.Попов.

Председатель КГГА сообщил, что в среду предусмотрено в конце дня провести совещание по подведению итогов выполненной работы.

«И ваш доклад будет основным. С конкретными фамилиями, организациями и тому подобное», – предупредил он С.Садового.

Председатель КГГА попросил руководителя Call-центра также подключиться к работе по мониторингу хода уборки территорий.