КГГА просит альпинистов сбить сосульки с крыш домов

Главку по вопросам ЧС поручено мобилизовать все альпинистские службы

В Киеве для расчистки крыш от сосулек будут привлекать альпинистские службы.

Соответствующее поручение первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак дал управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

Так, структурное подразделение должно мобилизовать все альпинистские службы, в том числе частных лиц, с оплатой их труда из резервного фонда.

Коммунальщики на протяжении дня должны огородить все опасные места ограничительными лентами, чтобы уберечь пешеходов от возможного падения сосулек.