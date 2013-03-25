КГГА просит альпинистов сбить сосульки с крыш домов
16:10, 25 марта 2013Киев
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Коммунальщики должны огородить все опасные места
Главку по вопросам ЧС поручено мобилизовать все альпинистские службы
В Киеве для расчистки крыш от сосулек будут привлекать альпинистские службы.
Соответствующее поручение первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак дал управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.
Так, структурное подразделение должно мобилизовать все альпинистские службы, в том числе частных лиц, с оплатой их труда из резервного фонда.
Коммунальщики на протяжении дня должны огородить все опасные места ограничительными лентами, чтобы уберечь пешеходов от возможного падения сосулек.
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