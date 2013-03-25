Хлеб в столичные магазины обещают подвозить до ночи

25 марта «Киевхлеб» получил на 39% больше заказов, чем обычно

Крупнейший производитель хлебобулочных изделий в Киевском регионе компания «Киевхлеб» сообщает, что ситуация с доставкой хлебобулочной продукции в торговую сеть столицы и области стабилизируется.

Согласно сообщению, в понедельник более 1 тыс. торговых точек были обеспечены хлебом согласно заказу.

При этом 25 марта компания получила на 39% больше заказов, чем обычно. Выполнить их компания намеревалась до 15.00. Доставка хлебобулочных изделий в проблемные точки столицы и области, согласно распоряжению руководства «Киевхлеба», будет продолжена до полуночи.

В компании также отметили, что перебоев с производством хлебобулочной продукции в период с 22 по 25 марта не было.

Отметим, что 23 марта в связи со сложными погодными условиями были перебои с поставкой хлеба от предприятий компании «Киевхлеб» в магазины Киева и области.