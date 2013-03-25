В Киеве из-за таяния снега подтопило улицы (фото)

Пешеходные переходы полностью исчезли под водой / Фото: «Комментарии»

В Киеве снег, выпавший в огромном количестве, уже начал таять и на многих улицах образовались глубокие лужи.

В луже с талой водой и грязью можно попасть, в частности, на улицах Жилянской и Красноармейской в центре Киева, сообщает «Киев. Комментарии».

Пешеходы вынуждены переходить улицу вдоль, а не по пешеходному переходу, который полностью скрылся под водой.

Напомним, в течение 22-24 марта в Киеве выпало около 40 млн тонн снега, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1881 года. В городе была парализована работа общественного транспорта, закрылись аэропорты. В столице введен режим чрезвычайной ситуации, затруднена доставка в магазины продуктов первой необходимости.

Сегодня на брифинге начальник украинского Гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что морозная погода продержится в Киеве до 30 марта, после чего снег начнет постепенно таять.