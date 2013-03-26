Суд вернул Киеву землю стоимостью почти 4 миллиона

Застройщик планировал возвести очередной торгово-офисный центр

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Голосеевского района Киева и обязал ОАО «Акционерная компания «Киевреконструкция» вернуть в коммунальную собственность 1 га земли стоимостью почти 3,7 млн грн на ул. Васильковской, 100-А.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Голосеевского района города Киева, решением Киевсовета в 2007 году ОАО «АК «Киевреконструкция» было передано в аренду на 5 лет земельный участок для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного центра со встроенными-пристроенными помещениями, с подземным паркингом и благоустройством территории на ул. Васильковской, 100-А в Голосеевском районе.

Как выяснилось, срок действия договора аренды земли истек еще в ноябре прошлого года и по заключению Департамента земельных ресурсов КГГА земельный участок свободен от застройки.

К тому же, как установлено прокурорской проверкой, ОАО «АК «Киевреконструкция» систематически не платит арендную плату и, по информации ГНИ в Голосеевском районе, сумма налогового долга на сегодня уже составляет почти 600 тыс. грн.

По законодательству, в случае прекращения договора аренды земли, арендатор обязан вернуть земельный участок в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Право пользования земельным участком прекращается в случае его использования не по целевому назначению, а также систематической неуплаты земельного налога или арендной платы.

Кроме этого, ГНИ в Голосеевском районе Киева заявила иск о взыскании с ОАО «АК «Киевреконструкция» почти 600 тыс. грн налогового долга по уплате арендной платы за пользование землей в Киеве.