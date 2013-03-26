С территории киевского метро вывезли 50 грузовиков снега

Пути освобождали от снежных заносов спецтехникой / Фото: Киевский метрополитен

С 22 до 25 марта 1852 работника Киевского метрополитена расчищали платформы наземного участка и прилегающую к метро территорию.

В общем, ежедневно убирали от снега 28 617 кв. м, с территории предприятия вывезено 50 грузовых автомобилей снега, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Работы велись и в ночное время. Так, перед началом движения поездов пути электродепо и открытых участков интенсивно освобождали от снежных заносов спецтехникой. Кроме того, был задействован электрообогрев стрелочных переводов, что позволило поддерживать их в работоспособном состоянии. Именно благодаря таким усиленным мерам поезда вовремя выходили на линии и начинали работу.

Также в течение этих дней было потрачено 2,3 тонны песчано-соляной смеси, которой регулярно посыпались очищенные участки, чтобы предотвратить травмирование пассажиров.

На станциях метрополитена постоянно проводился мониторинг пассажиропотоков, чтобы в случае необходимости оперативно увеличить количество поездов.

Сейчас столичная подземка продолжает работу по перевозке пассажиров и параллельно преодолевает последствия непогоды. Никаких сбоев в графиках движения поездов, работе станций и касс нет.