КГГА уверяет, что почти все автобусы вышли на маршруты (фото)

Очередь на маршрутку №26 на Виноградаре во вторник утром / Фото: Цензор.нет

В Киеве по состоянию на 8.00 26 марта из 70 городских автобусных маршрутов обычного режима движения перевозки осуществляются на 66.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

В целом на этих маршрутах работает 369 автобусов.

Вместе с тем на линию не вышли 4 маршрута:

№12 ул. Изюмская – ул. Алексеевская

№28 ул. Пятигорская – ст. м «Демеевская»

№61 ул. Милославская – ж. платф. «Троещина»

№64 ст. м «Славутич» – садовое тов. Вишенки.

Также на 46 автобусных маршрутах в режиме такси работает 300 единиц подвижного состава.

Из 40-а троллейбусных маршрутов города перевозка пассажиров обеспечивается на 18 с привлечением 232 троллейбусов. На 15 троллейбусных маршрутах, где сейчас невозможно организовать движение электротранспорта, на линии вышли 83 автобуса, говорится в сообщении.

Общее количество автобусов обычного режима, которые курсируют по столице, составляет 452 единицы.

Трамвайное сообщение уже возобновлено на 11 маршрутах:

на скоростных линиях №№ 1, 2, 3, 4, 5;

на участке от ул. Сабурова – ст. м «Черниговская» – ул. Усенко (Дарницкое ТРЭД) – маршруты №№ 28к, 33к, 35к;

на участке от станции метро «Позняки» – ул. Усенко - №8к;

на участке от ЗЖБК до ул. Усенко – №22к;

на участке от Контрактовой площади до ул. Фрунзе (Подольское ТРЭД).

На указанных маршрутах организована работа 106 выпусков (175 вагонов).

В то же время, по данным сайта «Яндекс.Пробки», сейчас в Киеве 10-балльные заторы.