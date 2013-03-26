КС приказали перенести киевские выборы на 2015 год – Яценюк

По словам Яценюка, указание о переносе выборов поступило от власти

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк утверждает, что Конституционный суд Украины получил от власти указание принять решение о перенесении выборов в Киеве на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Конституционный суд Украины получил указание принять решение о том, чтобы перенести выборы в Киеве на 2015 год», – сказал А.Яценюк.

По его словам, это, в первую очередь, связано с тем, что власть «прекрасно понимает, что они эти выборы проигрывают с треском, и что их завалит народное недовольство так, как город Киев завалило снегом, они не способны были его расчистить».

Он отметил, что в парламенте большинство также приняло решение «медлить с рассмотрением этого постановления (речь идет о постановлении по назначению выборов мэра столицы и Киевского городского совета – УНИАН)».

А.Яценюк отметил, что сегодня поступило письмо председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давида Жвании о том, что «только до 28 марта они планируют собрать предложения народных депутатов Украины» по вопросу проведения столичных выборов.

«Возникает вопрос, о чем они хотят собрать предложения», – сказал лидер фракции «Батькивщина».

А.Яценюк отметил, что основное требование, которое будет выдвигать оппозиция на следующей пленарной неделе (она начинается 2 апреля – УНИАН), будет по поводу голосования относительно выборов мэра Киева и Киевского городского совета.

«Основное требование, которое будет ставить оппозиция на следующей неделе, – это голосование за постановление о выборах мэра Киева и выборах городского совета», – сказал А.Яценюк.

По его словам, ситуация, которая в последние дни сложилась в Киеве, – «это, с одной стороны, природная катастрофа, а с другой стороны, – это катастрофа не природная, а это катастрофа власти, и это катастрофа управления, а точнее – отсутствия управления в городе Киеве».

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы».

Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

Также депутаты решили сократить вдвое срок подготовки проекта постановления ко второму чтению проекта.

В то же время 48 членов фракции Партии регионов обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

Лидер фракции ПР Александр Ефремов отметил, что юристы неоднозначно толкуют норму закона о сроках проведения местных выборов, и единственная инстанция, которая может ответить на данный вопрос, это Конституционный суд.

Между тем срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008-м, завершается в конце мая этого года, и оппозиция настаивает на назначении выборов в Киеве на 2 июня 2013 года.

Мер столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

В то же время очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015-го.