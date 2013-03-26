«Киевпасстранс» уличили в закупке вагонов по завышенной цене
Открыто уголовное производство
Стоимость трамвайных вагонов была завышена на 11 млн грн
Прокуратура Киева расследует факт приобретения коммунальным предприятием «Киевпасстранс» по завышенной на 11,1 млн грн цене трамвайных вагонов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, столичная прокуратура открыла уголовное производство в отношении председателя комитета по конкурсным торгам «Киевпасстранс».
Установлено, что указанным комитетом противоправно избрана процедура закупки трамвайных вагонов у одного участника и приобретены они по цене на 11,1 млн грн выше от стоимости аналогичных вагонов других отечественных производителей.
Сведения об открытии уголовное производства по ч. 2 ст. 364 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.