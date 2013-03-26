Из столичных дворов вывезли почти половину накопленного мусора

Оставшийся мусор планируют вывезти до утра

В Киевской горгосадминистрации утверждают, что вчера из столичных дворов вывезли 42% накопленного за период снегопадов мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

По его словам, еще 40% планируется вывезти сегодня на протяжении дня, а остальные – на протяжении ночи.

«За ночь и завтрашний день мы нормализуем эту ситуацию», – сказал А.Мазурчак.

Как сообщал УНИАН, 25 марта глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил профильному департаменту и председателям районов до утра 26 марта решить проблему с вывозом бытовых отходов из столичных дворов.