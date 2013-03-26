ГАИ просит водителей грузовиков не въезжать в Киев

ГАИ ждет от водителей фур понимания

ГАИ рекомендует водителям грузового транспорта воздержаться от въезда в столицу 26 и 27 марта с 23.00 до 04.00, с 06.00 до 10.00 и с 15.00 по 21.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, это нужно для обеспечения бесперебойной работы снегоочистительной техники, недопущения заторов в движении и обеспечения безопасности дорожного движения.

ГАИ просит водителей крупнотоннажного транспорта с пониманием отнестись к временным неудобствам.