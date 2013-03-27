Кличко требует отставки Попова

Кличко напомнил Попову, что надо выполнять свои обязанности

Председатель КГГА Александр Попов должен добровольно подать в отставку, а не просто увольнять руководителей отдельных служб.

Об этом говорится в заявлении «УДАРа», размещенном на официальном сайте партии.

Лидер партии Виталий Кличко подчеркивает, что «в этой ситуации Попов может принять едва ли не единственное ответственное решение в своей должности – взять и подать в отставку».

«Когда на тебе ответственность за управление большой столицей, за безопасность и жизнь ее жителей, а ты беспомощен и не можешь выполнять свои функции, это можно расценивать как преступное бездействие. Потому намного ответственнее принять для себя непростое решение и уйти с должности», – заявил он.

По словам В.Кличко, «в Соединенных Штатах, например, тоже было ненастье и вьюги, но там справились с последствиями стихии за сутки. А Киев почти неделю не может вернуться к нормальному ритму жизни».

В партии «УДАР» требуют, чтобы руководители всех без исключения служб, которые не справились с возложенными на них функциями, понесли ответственность. «Нужно не рапортовать о мифических достижениях, которых никто не видит и не чувствует, а заниматься делами и выполнять свои обязанности», – отмечают в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, 26 марта председатель КГГА А.Попов принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении уволить начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного, который должен был отреагировать на ненастье своевременно, то есть до ситуации, которая возникла 22-23 марта.

Также председатель КГГА приказал подготовить соответствующие документы и подать их в Киевсовет относительно увольнения генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.