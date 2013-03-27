В Киеве из-за прорыва трубы затопило Московский проспект

Работают аварийные службы

Прорыв трубы произошел возле станции метро «Петровка» Утечка воды на проезжую часть Московского проспекта возле станции метро «Петровка» в Киеве вызвана порывом систем водоснабжения. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Новицкого. На месте работают аварийные службы.

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