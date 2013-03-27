В Киеве из-за прорыва трубы затопило Московский проспект
11:20, 27 марта 2013Киев
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Работают аварийные службы
Прорыв трубы произошел возле станции метро «Петровка»
Утечка воды на проезжую часть Московского проспекта возле станции метро «Петровка» в Киеве вызвана порывом систем водоснабжения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Новицкого.
На месте работают аварийные службы.
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