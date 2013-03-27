В Киеве с начала года один ребенок погиб в ДТП и 14 пострадали

Большинство аварий произошло по вине водителей

В Киеве за два месяца этого года под колесами автомобилей один ребенок погиб и 14 несовершеннолетних были травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Большинство таких ДТП с участием детей произошли из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. По вине детей случилось лишь два дорожно-транспортных происшествия, отмечается в сообщении.

Напоминая, что сейчас в столице весенние школьные каникулы и большинство детей будут проводить время на детских площадках и улицах города, ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными: приближаясь к пешеходным переходам – уменьшать скорость, во время движения не пользоваться мобильным телефоном.