В Госслужбе ЧС подтвердили угрозу подтопления Киева

По словам Болотских, талая вода может затопить частные дома

В Киеве из-за интенсивного таяния снега существует угроза подтопления низинных районов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Кабинета министров сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских.

В частности, по его словам, в связи с большим количеством снега в Киеве и области «повышается уровень подтопления низинных территорий города». Но, по словам М.Болотских, при сбалансированном регулировании уровня воды в Днепровском каскаде, эти территории будут защищены.

«В Киевской области в связи с отсутствием оперативных систем возможно подтопление талыми и грунтовыми водами отдельных населенных пунктов, особенно в районах частной жилой застройки», – сказал М.Болотских.

Председатель Госслужбы ЧС подчеркнул, что неудовлетворительное состояние подготовки к таянию снега есть в Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областях. В частности, в этих регионах существуют проблемы с расчисткой русел рек. В то же время М.Болотских отметил, что для обеспечения безопасности во время таяния снега в Полесском регионе украинским службам необходимо использовать службы по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и Беларуси.