Попов требует у Кабмина денег на метро на Троещину и Виноградарь

По мнению Попова, альтернативы метро быть не может

Глава Киевгоргосадминистрации намерен поставить перед центральной властью вопрос о приоритетном финансировании строительства в Киеве метрополитена, и прежде всего – на Троещину.

Об этом Александр Попов сообщил в ходе заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и расширенного заседания Коллегии КГГА.

«Киеву срочно нужна поддержка центральной власти в вопросе развития метрополитена, и прежде всего – в строительстве метро на Троещину. Метрополитену не страшны ни снег, ни дождь, ни пробки на дорогах. В условиях постоянно увеличивающегося количества транспорта на дорогах столицы альтернативы метро быть не может», – сказал Александр Попов.

В то же время руководитель Киева напомнил, что столица добивается принятия закона, согласно которому в бюджет города будет поступать 100% налога, который платят киевляне с доходов. Сегодня Киев остается единственным крупным городом, который отправляет в бюджет половину этого налога, что составляет около восьми миллиардов гривен ежегодно. В то же время, согласно законодательству, областные центры оставляют на собственные нужды 75% налога с доходов, а Севастополь – 100%.

Напомним, что проект закона, согласно которому в городской бюджет столицы будет поступать 100% налога на доходы физических лиц, подготовлен специалистами КГГА по поручению Александра Попова и передан в Кабмин для последующей подачи на рассмотрение Верховной Рады. Однако, по информации СМИ, документ до сих пор остается в правительстве.

В нынешнем году городская власть сосредоточила усилия на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода, являющегося важной составляющей линии метрополитена на Троещину. С завершением строительства этого моста город начнет прокладку линии метро к самому густонаселенному району столицы. Кроме того, в городском бюджете на 2013 год предусмотрены средства на разработку плана строительства линии метрополитена на Виноградарь.