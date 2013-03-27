В Киеве выбрали еще 18 мест для сброса снега

Теперь в столице – 52 точки складирования снега

В Киеве определили дополнительные места временного складирования снега. К 34 ранее утвержденным местам накопления добавили еще 18.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в Голосеевском районе это ул. Промышленная (вдоль реки Лыбидь); местный проезд Надднепрянского шоссе (площадка отстоя автотранспорта); ул. Островная, 1 (пустырь); ул. Саперно-Слободская (обе стороны).

В Дарницком районе снег временно будут складировать на ул. Коллекторной (пустырь возле ТЭЦ); в Деснянском – на пересечении ул. Закревского и ул. Милославской, а также в урочище Федорковщина на ул. Пуховской.

Также снег с улиц будут вывозить в Днепровском районе на ул. Алма-Атинскую (напротив дома №12 и в лесопарковую зону напротив домов №70 и №72).

В Оболонском районе для временного складирования снега определили следующие места: ул. Богатырская (пустырь, обе стороны), ул. Северная (конец улицы) и въезд в Пущу-Водицу (конец ул. Лесная, заезд в лес ориентировочно 200 м).

В Подольском районе – ул. Газопроводная, в Святошинском – просп. Победы, 135 (пустыри на улицах Кочуры и Трублаини), а также на ул. Медовая в Соломенском районе.

Другие места временного складирования, которые были определены распоряжением КГГА от 4 июля 2012 года, можно посмотреть по следующей ссылке: www.kievcity.gov.ua.