Киевская власть заверяет, что к вечеру вывезет весь мусор из дворов

Инспекторы проверят столичные дворы на наличие мусора / Фото: ZN.ua

Скопившийся во дворах жилых домов Киева мусор должен быть вывезен сегодня к вечеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.

«Мусор вывозили в ночное время. Я прозвонил сегодня большинство районов. Отчитывались, что на 70-80% вопрос вывоза мусора закрыт. К вечеру он будет закрыт на 100%», – заверил С.Садовой.

Он сообщил, что направил инспекторов департамента, чтобы они убедились в этом, и вечером доложили об объективной ситуации. «И если где-то будет сбой, то ответственный будет наказан», – отметил С.Садовой.