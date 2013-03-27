Попов потребовал от коммунальщиков осторожнее работать там, где людно

Попов напомнил, что уборка снега не стоит человеческих жизней / Фото: КГГА

Коммунальные предприятия Киева, осуществляющие в эти дни работы по преодолению последствий снежной стихии, не имеют отношения к трагическому инциденту в районе станции метро «Дворец спорта».

Такую информацию озвучил на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и расширенного заседания Коллегии КГГА глава Госавтоинспекции Киева Анатолий Куринной.

По его словам, в ходе расследования несчастного случая выяснилось, что погрузчик, совершивший наезд на женщину, принадлежит частной компании и по поручению прораба осуществлял работы на площадке возле строящегося здания «Гулливер». Анатолий Куринной также отметил, что, по показаниям свидетелей, погибшая хотела перебежать перед работающим погрузчиком, но поскользнулась и попала под колеса, при этом водитель не видел женщину в момент наезда.

Глава КГГА Александр Попов, выслушав отчет руководителя ГАИ, поручил руководству Киевавтодора и других коммунальных предприятий города, задействованных в ликвидации последствий снежной стихии, дополнительно донести до работников требования о неукоснительном соблюдении правил техники безопасности.

«Мы сегодня направили на уборку снега сотни единиц техники. Настоятельно прошу еще раз дать подчиненным указание работать максимально осторожно в местах скопления людей. Потому что никакая уборка снега не стоит человеческой жизни», – отметил руководитель города.

В свою очередь, глава департамента охраны здоровья Виталий Мохорев отчитался перед руководителем КГГА о результатах расследования по информации СМИ о смертях пациентов, случившихся в Киеве в машинах скорой помощи, застрявших в заторах. Как рассказал в ходе отчета Виталий Мохорев, в период с 22 по 26 марта в машинах скорой помощи не было зафиксировано ни одной смерти пациента.

«Есть определенные спекуляции, и я бы не хотел, чтобы работа врачей в эти дни подвергалась сомнениям. Категорически утверждаю, что информация СМИ о смертях пациентов в машинах скорой помощи в эти дни – неправдивая», – сказал Виталий Мохорев.