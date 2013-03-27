Ответственность за произошедшее в Киеве и на Кабмине, и на оппозиции – эксперт

Эксперт считает, что вина за снежный коллапс лежит и на оппозиции

Стихийное бедствие неожиданно принесло пользу Киеву: в Кабмине, наконец, прислушались к предложениям, которые уже не первый год озвучивает городская власть, считают эксперты.

Так, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко, комментируя предложения Александра Попова, высказанные в ходе вчерашней расширенной коллегии КГГА, и сегодняшнюю реакцию правительства на инициативы руководителя Киева, отметил, что «предложения старые, реакция, к счастью для киевлян, новая».

«По сути ничего нового вчера Александр Попов не сказал. Что городу нужны парковки и логистические центры на границах столицы, Попов говорит уже не первый год. Это выписано в Стратегии развития Киева. То же самое можно сказать об ускоренном развитии метрополитена: у Попова развитие метро – идея фикс. Вопрос о муниципальной милиции был вынесен на городской референдум по инициативе того же Попова. И так далее. Вопрос в том, что прислушиваться к киевской власти стали только сейчас, когда по городу ударила стихия», – сказал Евгений Черненко.

По его мнению, только сейчас правительство обратило внимание на те инициативы городской власти, помочь в реализации которых нужно было вчера. «По сути, в среду Азаров поднял на заседании правительства те вопросы, о которых Попов буквально кричал в прошлом году, в позапрошлом. Но тогда никому это не было интересно», – сказал Евгений Черненко.

Политолог также считает, что ответственность за произошедшее в Киеве должна взять на себя и оппозиция. «Оппозиция, у которой сегодня в Киеве десять народных депутатов, не должна снимать с себя ответственности. Если цель ее работы – критика ради критики, тогда надо честно выйти и рассказать, что мы не поддерживали Попова в вопросах бюджета, и, в том числе, поэтому городу сегодня не хватает снегоуборочной техники. Мы не поддерживали референдум Попова, и теперь убирать припаркованные авто, которые мешают расчистить улицы, некому», – отметил эксперт.

По его мнению, пути решения существующих в столице проблем, предложенные городской властью, являются оптимальными, и это должны признать и правительство, и политики. «Другой вопрос, хватит ли у них политической воли поддержать городскую власть или же киевляне и дальше будут оставаться один на один со своими проблемами», – заключил эксперт.