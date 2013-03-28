Из Киева за три дня вывезли 74 тысячи тонн снега

В борьбе с последствиями непогоды Киеву помогли военные

За последние трое суток из Киева вывезены 74 тысячи тонн снега, что составляет 40% общего количества вывезенного снега за зимний период 2012-2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко. По его словам, всего за эту зиму было вывезено 292 тысячи тонн снега.

«Сегодня работа продолжается, у нас еще есть узкие улицы, откуда необходимо вывезти снег, в частности, в Шевченковском и Подольском районах. Также здесь не учтены данные по вывозу снега из Киево-Печерской Лавры, где в настоящее время продолжаются работы. А это приблизительно 10-15 тысяч тонн снега. В целом, по моему мнению, по результатам 4 дней работы мы выйдем на показатель в 50% общего количества вывезенного снега на протяжении зимы», – отметил А.Голубченко.

Таких результатов, по его словам, удалось достичь, в частности, благодаря привлечению техники почти 40 предприятий. Таким образом, ежесуточно дополнительно для уборки улиц были привлечены в среднем 250 единиц техники, из которых 180 самосвалов, 40 погрузчиков, 10-15 бульдозеров, а также экскаваторы, грейдеры, уборочные машины и трактора.

Кроме того, значительную помощь городу оказали Министерство обороны и Внутренние войска МВД, выделив для борьбы с последствиями непогоды около тысячи человек.

Так, сегодня на улицы Киева выйдут 700 человек от Минобороны и 280 военнослужащих, которые будут работать на очистке остановок и дождевых стоков от снега.

Для организации эффективной уборки улиц и вывоза снега был ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта. Кроме того, рассматривается вопрос о полном запрете на проезд по Киеву грузового транспорта в дневное время.

Как сказал председатель КГГА Александр Попов, лояльность, которую столица проявляет к перевозчикам, приезжающим в город (речь идет о водителях грузовиков), создает неудобства для тех, кто живет и работает в Киеве, поэтому необходимо изменить подход и создать надлежащие условия для полноценной жизни Киева и киевлян, особенно в таких неблагоприятных природных условиях.