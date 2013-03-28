Попов не собирается уходить в отставку

Попов уверен, что сейчас от него требуется максимальная отдача / Фото: КГГА

Александр Попов не намерен слагать полномочия председателя Киевской городской государственной администрации и обещает в дальнейшем активно бороться с последствиями непогоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов и комментируя акции протеста с требованием его увольнения.

«Этот митинг организует политическая партия. Мы все в ожидании выборов. Я думаю, что это такой политический шаг для того, чтобы заявить свое присутствие в городе, определенную позицию... Нынешнюю ситуацию в Киеве сейчас используют все. И я, если бы был в оппозиции, использовал бы», – сказал А.Попов.

По словам председателя КГГА, он человек ответственный и не может в период, когда нужна максимальная отдача, максимальная активизация работы, сложить полномочия и уйти, сказав, что больше его это не интересует.

«Я взял на себя обязательства и я их выполню. А что касается того, насколько я сделал это профессионально, организовал этот процесс, это уже сделают, безусловно, Кабинет министров, Президент Украины – это их оценка. Мне сейчас не стыдно за то, что мы такую огромную работу провели, и что у нас обеспечена сегодня практически в полном объеме жизнедеятельность города», – сказал А.Попов.

Он добавил, что власть сегодня критикуют все, и обратил внимание, что власть представлена «одной командой» и имеет очень неравные шансы на политической арене.

«Это очень неравные шансы – 1 к 100 (имеет в виду более 100 политических партий в Украине – УНИАН). Но мы это понимаем. Относимся к этому как к объективным обстоятельствам. Скажу, что ничего плохого в этом нет, потому что демократия – это демократия», – отметил председатель КГГА.

При этом он подчеркнул, что в Киеве за 2-3 суток в «нестандартных условиях» была обеспечена почти нормальная жизнь.

«Я считаю, что мы дальше должны работать, несмотря на те фокусы, которые делает нам политический аппарат», – сказал А.Попов.

Как сообщал УНИАН, 26 марта вечером А.Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении отстранить от должности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного.

Также председатель КГГА приказал подготовить документы и подать их в Киевсовет об увольнении генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.