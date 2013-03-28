Киевский метрополитен готовится к наводнению

Руководство метрополитена определило самые проблемные станции

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» провело заседание оперативного штаба относительно готовности подземки к весеннему паводку и разработало план действий сотрудников на случай подтоплений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, об этом во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проинформировал первый заместитель начальника коммунального предприятия Валерий Гавриленко.

«Ожидаемый уровень поднятия Днепра не угрожает станциям затоплением. Вместе с тем, мы разработали все необходимые мероприятия по защите станций во время таяния снега. В первую очередь, это касается станций метро «Вырлица», «Харьковская», «Позняки», «Героев Днепра», которые расположены в низине и являются наиболее проблемными», – отметил В.Гавриленко.

Так, метрополитеновцы уже подготовили средства для откачивания воды, отработали и проверили работоспособность затворов на станциях, вестибюлях и перегонных тоннелях, подготовили необходимое количество мешков с песком. Кроме того, на станциях организовано дежурство оперативного персонала, а также осуществляется постоянный контроль над выполнением противопаводковых мероприятий.

В то же время подходы к станциям продолжают очищать от снега и вывозить его. Также работники метрополитена совместно с рабочими «Киевавтодора» проверяют состояние канализации и дождевых стоков вблизи станций подземки.