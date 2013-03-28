В КГГА утверждают, что почти весь транспорт возобновил работу

Возобновлено движение на 30 троллейбусных маршрутах

Как информирует коммунальное предприятие «Киевпасстранс», полностью возобновлено трамвайное сообщение на левом берегу города и частично на правом (15 маршрутов из 19), а именно: № 1, 2, 3, 4, 5 – скоростные линии, № 8, 11, 14, 19, 22, 23, 28, 29, 33 и 35.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также возобновлено движение троллейбусов на 30 троллейбусных маршрутах из 40: № 1, 2, 5к, 5+7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 37А, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 46к.

Как сообщалось ранее, была возобновлена работа троллейбусных маршрутов №3 и №40. В настоящее время движение троллейбусов по этим маршрутам заблокировано транспортными средствами, которые оставили водители в габаритах проезда троллейбусов по ул. Соломенской и Урицкого. Для обеспечения пассажирских перевозок на повторно заблокированных троллейбусных маршрутах №3 и №40 организовано автобусное сообщение в обычном режиме движения.

Напоминаем, что на троллейбусных маршрутах № 24, 25, 26, 44, на которых в настоящее время невозможно организовать движение электротранспорта и которые не имеют альтернативы в перевозках, организовано автобусное сообщение в обычном режиме.

28 марта также возобновлена работа еще трех автобусных маршрутов: №28 «Станция метро «Демиевская» – ул. Пятигирская» (по сокращенной схеме до ул. Пятигирской); №77 «Ул. Курнатовского – Лесное кладбище»; №78 «Станция метро «Васильковская» – Аэропорт «Киев» (Жуляны).

Так, по состоянию на 10:00 28 марта возобновлена работа 67 автобусных маршрутов из 70: № 1, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 24, 27, 39, 43, 43к, 52, 54, 56, 69, 75, 80, 91, 11, 33, 42, 46, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 70, 79, 81, 95, 14, 23, 30, 32, 37, 37а, 47, 53, 72, 90, 97, 21, 41, 60, 73, 99, 101, 102, 16, 18, 35, 45, 51, 87, 104, 108, 6, 88, 98, 100, 77, 28, 78.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.