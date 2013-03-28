В КГГА утверждают, что почти весь транспорт возобновил работу
Трамваи курсируют на 15 маршрутах
Возобновлено движение на 30 троллейбусных маршрутах
Как информирует коммунальное предприятие «Киевпасстранс», полностью возобновлено трамвайное сообщение на левом берегу города и частично на правом (15 маршрутов из 19), а именно: № 1, 2, 3, 4, 5 – скоростные линии, № 8, 11, 14, 19, 22, 23, 28, 29, 33 и 35.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Также возобновлено движение троллейбусов на 30 троллейбусных маршрутах из 40: № 1, 2, 5к, 5+7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 37А, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 46к.
Как сообщалось ранее, была возобновлена работа троллейбусных маршрутов №3 и №40. В настоящее время движение троллейбусов по этим маршрутам заблокировано транспортными средствами, которые оставили водители в габаритах проезда троллейбусов по ул. Соломенской и Урицкого. Для обеспечения пассажирских перевозок на повторно заблокированных троллейбусных маршрутах №3 и №40 организовано автобусное сообщение в обычном режиме движения.
Напоминаем, что на троллейбусных маршрутах № 24, 25, 26, 44, на которых в настоящее время невозможно организовать движение электротранспорта и которые не имеют альтернативы в перевозках, организовано автобусное сообщение в обычном режиме.
28 марта также возобновлена работа еще трех автобусных маршрутов: №28 «Станция метро «Демиевская» – ул. Пятигирская» (по сокращенной схеме до ул. Пятигирской); №77 «Ул. Курнатовского – Лесное кладбище»; №78 «Станция метро «Васильковская» – Аэропорт «Киев» (Жуляны).
Так, по состоянию на 10:00 28 марта возобновлена работа 67 автобусных маршрутов из 70: № 1, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 24, 27, 39, 43, 43к, 52, 54, 56, 69, 75, 80, 91, 11, 33, 42, 46, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 70, 79, 81, 95, 14, 23, 30, 32, 37, 37а, 47, 53, 72, 90, 97, 21, 41, 60, 73, 99, 101, 102, 16, 18, 35, 45, 51, 87, 104, 108, 6, 88, 98, 100, 77, 28, 78.
Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.