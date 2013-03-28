Луцкий возглавил Соломенскую РГА Киева
13:31, 28 марта 2013Киев
4
Янукович уволил Сидорова
В 2012 году Луцкий баллотировался в народные депутаты от Партии регионов
Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Ивана Сидорова от должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.
Текст распоряжения размещен на сайте Президента.
Другим распоряжением В.Янукович назначил Максима Луцкого на эту должность.
Документы подписаны 28 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter