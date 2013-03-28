Луцкий возглавил Соломенскую РГА Киева

13:31, 28 марта 2013
Киев
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Янукович уволил Сидорова

В 2012 году Луцкий баллотировался в народные депутаты от Партии регионов

Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Ивана Сидорова от должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

Текст распоряжения размещен на сайте Президента.

Другим распоряжением В.Янукович назначил Максима Луцкого на эту должность.

Документы подписаны 28 марта.

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