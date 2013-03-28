Луцкий возглавил Соломенскую РГА Киева

Янукович уволил Сидорова

В 2012 году Луцкий баллотировался в народные депутаты от Партии регионов Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Ивана Сидорова от должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации. Текст распоряжения размещен на сайте Президента. Другим распоряжением В.Янукович назначил Максима Луцкого на эту должность. Документы подписаны 28 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter