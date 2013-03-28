Янукович назначил главами районов Киева выходцев из Донецка

Янукович назначил новых глав районов Киева / Фото: profi-forex.org

Президент Украины Виктор Янукович своим распоряжением назначил Юрия Куренного председателем Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Другим распоряжением Янукович назначил Юрия Бондаря председателем Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

По данным пресс-службы КГГА, Куренной Юрий Юрьевич родился 23 октября 1964 года в г. Шахтерск Донецкой области. В 1993 году закончил Государственную академию легкой промышленности Украины, машины и аппараты легкой промышленности, инженер-механик; в 2007 году – Киевский национальный университет внутренних дел, правоведение, юрист.

Общий стаж работы – 30 лет и 5 месяцев, стаж государственной службы – 7 лет и 4 месяца.

Награжден Благодарностью премьер-министра Украины (2009 год).

Юрий Бондарь родился в 1963 году в Горловке Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Президент уволил Александра Незнала с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению.

В этот же день Президент освободил Сергея Рюмшина от должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

24 января пресс-служба КГГА сообщила, что рассматривается вопрос об увольнении председателей трех райгосадминистраций (Голосеевской, Святошинской, Подольской), работа которых признана неудовлетворительной в части уборки территорий от снега и наледей.