Оппозиция нашла способ созвать Киевсовет по регламенту

Мелихова хочет заслушать отчет Попова

Члены фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете намерены созвать внеочередную сессию по требованию трети депутатского корпуса, что предусмотрено регламентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, ее депутаты обратились ко всем другим депутатам Киевсовета с просьбой поддержать своими подписями инициативу о созыве заседания.

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяна Мелихова отметила, что для того, чтобы по требованию депутатов Киевсовета состоялась внеочередная сессия, необходимо собрать 40 подписей депутатов.

«В связи с изменением ситуации в Киеве за эти дни, на внеочередной сессии мы будем требовать заслушивание отчета председателя КГГА о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, которая имела место в Киеве 22-24 марта, а также отчета о предупреждении и готовности коммунальных служб города к локализации последствий возможного паводка», – сообщила Т.Мелихова.

Кроме того, по ее словам, фракция «БЮТ-Батькивщина» будет настаивать на лишении полномочий председателя КГГА Александра Попова, который, по мнению членов фракции, не справился со своими обязанностями.

Как сообщал УНИАН, в Управлении правового обеспечения Киевсовета заявили, что провести срочное заседание Киевсовета по требованию «БЮТ-Батькивщины» без нарушения регламента невозможно.

Согласно разъяснению юристов Киевсовета, в соответствии с регламентом, решение о проведении пленарного заседания должно быть доведено до сведения депутатов Киевсовета и населения города Киева не позднее, чем за десять дней до этого заседания, поэтому провести очередное заседание горсовета 28 марта, не нарушив регламент, невозможно.

Юристы отметили, что регламентом предусмотрено проведение пленарного заседания в исключительных случаях, которые нуждаются в срочном решении Киевсовета.

«В то же время заслушивание информации не предусматривает принятия какого-либо решения. Заслушивание отчета предусматривает лишь принятие отчета к сведению. Соответственно, оснований для проведения пленарного заседания в исключительных случаях нет», – разъясняют юристы Киевсовета.