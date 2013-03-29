Директор Киевского дворца детей и юношества задержан за взятку

Взятку директор получил за передачу в аренду помещения / Фото: «Газета киевская»

Работники столичной прокуратуры совместно с сотрудниками Подольского райуправления милиции задержали руководителя Киевского дворца детей и юношества при получении взятки в размере 40 тыс. грн.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, задержание состоялось вечером 28 марта.

Средства должностное лицо требовало и получило от предпринимателя за передачу в аренду помещения указанного учреждения.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Киева.