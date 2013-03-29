В «Киевводоканале» уверяют, что готовы к паводку

По информации ПАО, в столице не ожидается аномальных наводнений

Производственные мощности компании «Киевводоканал» готовы к работе в условиях вероятных весенних паводков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Киевводоканал».

В частности, как говорится в сообщении, на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях проведен ряд мероприятий по подготовке к вероятным паводковым явлениям.

Сейчас контроль уровня воды ведется в усиленном режиме, а на склады реагентов завезена месячная норма коагулянта и флокулянта, информировали в пресс-службе.

Кроме того, на случай критического поднятия уровня воды в реке Днепр и невозможности забора воды из этого источника, была расконсервирована плавучая насосная станция «Роса-300», предназначенная для перекачивания воды из р. Десна на Днепровскую станцию водоподготовки, и проведены подготовительные работы для ее запуска в эксплуатацию в случае необходимости, подчеркнули в «Киевводоканале».

Как сообщают специалисты «Киевводоканала», на данное время все показатели количества и качества как Днепровской, так и Деснянской воды находятся в норме.

Результаты химико-бактериологических исследований, которые проводятся лабораториями станций водоподготовки, а также многолетний опыт работников департамента эксплуатации водопроводного хозяйства, которые ежегодно особенно внимательно следят за динамикой поверхностных источников именно в период таяния снега, сейчас не дают оснований для ожидания аномальных наводнений, отметили в пресс-службе.

По словам специалистов «Киевводоканала», небывалые снегопады, прошедшие в прошлые выходные в столице, существенно не будут влиять на поднятие водного уровня непосредственно в реках Днепр и Десна, ведь подавляющую часть талой воды впитают почвы, низкая степень промерзания которых на данное время не создаст для этого препятствий.

В то же время, специалисты отмечают, что самым чувствительным таяние снега будет на улицах города, ведь загромождение ливневой канализации, которая находится в сфере управления КК «Киевавтодор», делает невозможным оптимальный прием такого количества осадков и приводит к переполнению сливостоков, отмечается в сообщении.

«Киевводоканал» отмечает, что на сегодняшний день все объекты Общества, в частности обе станции водоподготовки и Бортническая станция аэрации, работают в штатном режиме.

При этом в «Киевводоканале» напомнили, что паводок – значительное повышение водности реки в пределах годичного цикла, возникающее нерегулярно. Образуется во время сильных дождей или оттепели. Наводнение – значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызванное интенсивными сливами, весенним таянием снега, ветровым нагоном воды.

«Масштабное наводнение возможно в Киеве лишь при условии совпадения паводковых вершин на реках Днепр, Десна и Припять, как это происходило в 1931 и 1970 годах. На сегодня сток всех этих рек регулируется, что дает возможность управлять ходом наводнения в случае его возникновения», – отметили в пресс-службе «Киевводоканала».