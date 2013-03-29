Экологи в связи с таянием снега прогнозируют Киеву проблемы

По информации Борейко, вода может подняться на 5-6 метров

Специалисты предупреждают, что из-за резкого потепления Киеву может грозить настоящее наводнение. Проблема в количестве снега, выпавшего на столицу в течение нескольких дней, как раз перед повышением температуры воздуха.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко прогнозирует, что вода в этом году может подняться на 5-6 метров. Это произойдет не только из-за большого количества снега в Киеве и области – «помогут» воды России и Белоруссии. «С Курской области России и Гомельской области Беларуси идет вода из водосборов Днепра и Припяти. Эти силы, объединившись, могут дать паводок. Днепровскую воду еще регулирует Киевская ГЭС, а талый снег и воду из Десны не регулирует никто», – говорит Борейко. Эколог вспоминает, что в 2006 году во время наводнения были частично затоплены Конча-Заспа, Гидропарк, Труханов остров.

В свою очередь, главный консультант отдела экологической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко отмечает, что в Киеве сложилась действительно уникальная ситуация, когда значительная масса снега выпала буквально за несколько дней. «Сложность в том, что произошло это в конце марта, перед потеплением. И при всем желании городские коммунальные службы не могли бы вывезти с улиц этот снег. Если бы такое же количество осадков выпало, к примеру, в декабре, за несколько зимних месяцев город постепенно вывез бы снег. Но сделать это за несколько дней до потепления просто невозможно», – говорит Вячеслав Потапенко.

Директор Украинского Гидрометеоцентра Николай Кульбида отмечает, что при пропуске максимальных расходов половодья на Днепре в Киеве вероятны затопления прирусловых территорий зон отдыха, перелив воды через левобережную дамбу Бортничи-Вишенки.

В Киевской горгосадминистрации осознают угрозу, которую несет потепление. В городе уже создан штаб по предупреждению угроз наводнения и преодоления его последствий, которым руководит глава Департамента по благоустройству Сергей Садовой, а контролирует лично глава КГГА Александр Попов. При штабе сформированы группы оперативного реагирования, в режиме чрезвычайной ситуации работает Контактный центр 15-51. По поручению главы КГГА службы города начали повторную проверку водостоков, ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках.