Прокуратура требует отменить продажу столичного кинотеатра

Кинотеатр «Дружба» находится на Крещатике / Фото: «Моє місто»

Прокуратура Киева заявила в Хозяйственный суд два иска и требует признать недействительным решение Киевсовета в части приватизации помещений кинотеатра «Дружба» на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, решением Киевсовета в 2007 году два нежилых помещения кинотеатра «Дружба» на ул. Крещатик, 25А общей площадью 746 м кв. включены в перечень объектов, подлежащих приватизации путем выкупа.

В последующем Главным управлением коммунальной собственности Киева указанные помещения были проданы ООО «Кинотеатр «Дружба-Орбита».

Прокурорской проверкой установлено, что решение Киевсовета о приватизации помещений кинотеатра «Дружба» является незаконным, поскольку дом на ул. Крещатик, 25А является памятником архитектуры местного значения, приватизация которого законодательством запрещена.

К тому же, как выяснилось, помещения заведения культуры проданы без обязательного условия о сохранении профиля его деятельности.

В исках прокуратура требует признать недействительными решения Киевсовета и отменить два договора купли-продажи помещений кинотеатра «Дружба».