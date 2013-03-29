В «Борисполе» задержали двух грабителей из ОАЭ

Грабители прибыли в «Борисполь» рейсом из Дубая

Вчера в аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками таможни изъяли почти 900 граммов золота.

Информацию о пассажирах, которые попытаются ввезти в Украину драгоценные изделия, работникам пункта пропуска предоставили сотрудники Интерпола, сообщили УНИАН в пресс-службе пограничного ведомства.

Правоохранители проинформировали, что в Украину могут прибыть двое мужчин, граждане Турции и Азербайджана. Они разыскиваются полицией ОАЭ за кражу денег и ювелирных изделий.

Указанных граждан пограничники выявили во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Дубая. Был проведен личный досмотр иностранцев. У одного из них нашли 78 изделий из золота, которые он спрятал в нижнем белье, куртке и личных вещах. Предварительно, стоимость драгоценностей составляет 316 тыс. грн.

Украшения изъяты и составлены соответствующие процессуальные документы, а правонарушители переданы сотрудникам милиции.