Учебный год для киевских школьников продлевать не будут

По словам Добровольской, продление каникул не связано с непогодой

Учебный год не будет продлен для киевских школьников из-за объявления дополнительных дней каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на пресс-конференции директор Департамента образования города Киева Оксана Добровольская. (В Киеве каникулы для школьников продлены до 4 апреля – УНИАН).

«На воспитательный процесс дополнительные дни каникул не повлияют. Учебный материал будет уплотнен и будет отработан с детьми», – подчеркнула О.Добровольская.

Она заверила, что не стоит связывать продление каникул с недавним ненастьем в столице, поскольку, по ее словам, территории школ очищены от снега и готовы принимать детей.

Начальник Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве Ольга Рудницкая отметила, что продление каникул связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста, что наблюдалось в период с 11 по 17 марта, то есть перед началом каникул.

По ее словам, эпидситуация в тот период обострилась, и значительная часть заболевших – это были дети именно школьного возраста. Так, заболели гриппом и ОРВИ 17 тыс. 865 детей, и интенсивный показатель заболеваемости составил 301 единицу. В целом среди всех заболевших жителей Киева школьники составили 39%, и теперь еще многие дети остаются больными. С 18 по 24 марта, по данным О.Рудницкой, интенсивный показатель заболеваемости снизился, и количество заболевших школьников составило 6 тыс. 650.

«Одним из надежных и ранних показателей начала эпидемии является прирост заболеваемости среди детей школьного возраста более чем на 20%, а у нас было 39%. С целью профилактики заболеваемости среди детей школьного возраста и учитывая то, что у нас значительные колебания температуры воздуха в Киеве, согласно данным Гидрометцентра с 1 по 4 апреля, с целью стабилизации эпидемической ситуации Главное управление Госэпидемслужбы в Киеве вышло с предложением продлить весенние каникулы для учеников школ города Киева», – сказала О.Рудницкая.

Она подчеркнула, что прекращение учебного процесса, как правило, приводит к снижению заболеваемости детей в 2-2,5 раза.

Участники пресс-конференции призвали родителей следить за детьми, которые остаются незанятыми из-за каникул, и, учитывая таяние снега и льда на реке, смотреть за тем, где находятся их дети.

Кроме того, О.Добровольская сказала, что учителя в тех случаях, где это возможно, через Интернет будут связываться с детьми и давать им задания по школьной программе. В связи с этим она попросила родителей следить, чтобы дети выполняли эти задания.