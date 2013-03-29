Уволенный за плохую уборку снега чиновник стал главным по чрезвычайным ситуациям в Киеве

В феврале Рюмшин был уволен с должности главы Святошинской РГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов назначил Сергея Рюмшина начальником Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщалось, С.Рюмшин с ноября 2010 года по февраль 2013 года работал председателем Святошинской районной в городе Киеве администрации.

Президент Виктор Янукович 4 февраля уволил С.Рюмшина с должности председателя Святошинской РГА в Киеве по представлению А.Попова.

Тогда председатель КГГА подал в Администрацию Президента представления об увольнении руководителей Голосеевской, Святошинской и Подольской районных администраций за плохую организацию работ по борьбе с гололедицей.