В сети интернет топ-тема – грозящее Киеву наводнение

Большое количество снега угрожает Киеву наводнением

В соцсетях и комментариях к новостям СМИ киевляне бурно обсуждают грозящее Киеву в связи с ожидаемым быстрым таянием снега наводнение. Жители столицы подсчитывают, выдержат ли нынешней весной днепровские водохранилища объемы воды, дискутируют, удастся ли городской власти подготовиться к паводку лучше, чем к снежной стихии 22–23 марта. Приводим некоторые комментарии и сообщения, «выловленные» в сети.

«Суббота – +3, Вс +6, Пн +13 при такой температуре снег будет таять очень быстро... Точно есть шанс еще и «поморжевать», – отмечает пользователь DarkDarkNess.

«Весь фокус в том, что Киев, как и другие города на Днепре ждет подтопление изнутри (после таяние снега) и из вне, т.е. вследствие разлива Днепра... Будет очень плохо... Проблем в Киеве очень много... А те, кто радуется, что-то вроде так им и надо, пусть помнит о том, что ниже по течению Днепра есть тоже города», – пишет в комментарии киевлянин «1111».

Житель столицы Юрий Седой дает советы коммунальным службам города: «Нужно срочно проводить ревизию ливневой канализации и чистить ее. В противном случае нам грозит не подъём уровня Днепра, а затопленные подземные переходы, подвалы и метро».

«Гражданская оборона» в свою очередь советует киевлянам, как лучше подготовиться к наводнению: «Стоки на сегодня забиты снегом, если не вывезут мусор, то забьет еще имусором. Короче, что помню... Может, кому сгодиться.

1. Держите связь с родными и соседями. Мобила многим поможет.

2. Следите за малыми и старыми, помогайте им в первую очередь.

3. Надейтесь только на себя и друзей. Лучше заранее договориться с кем-то кто живет на высоте за временный постой.

4. Транспортом пользуйтесь заблаговременно, а уж если пошла вода - ноги надежнее.

5. Оставляйте охрану своего имущества, если вынуждены будете уйти от воды. Хоть одного человека на дом.

6.Отслеживайте инфу по приемнику и сети. Вещи и документы и лекарства, что берете с собой, должны быть удобно упакованы и наготове.

7. Если придется эвакуироваться, не забыть повырубать всю электрику в доме, перекрыть газ.

8. Самое главное. Жизнь и здоровье близких – важнее барахла, тачки и бабла».

Есть и более осторожные комментарии. В них киевляне замечают, что власти начали подготовку к стихийному бедствию заблаговременно, поэтому серьезных последствий, возможно, удастся избежать.

Сергей SV пишет об уборке Киева: «Машины у нас тут все метростроевские на вывозе снега, видно, поднапрягли их...» «я лично самосвалы сегодня наблюдал...большинство с номерами других областей», – отмечает пользователь кноп.

Прокомментировали в интернете и решение властей в рамках предупреждения паводка начать взрывные работы на Днепре. «Надо взорвать лед и после того сбрасывать воду. Пока нормально действуют», – пишет пользователь Astonished.

По материалам комментариев на Pravda.com.ua, Censor.net.ua, Podrobnosti.ua.