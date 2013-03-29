За два дня из-за гололеда травмировались 249 киевлян
16:47, 29 марта 2013Киев
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15 человек были госпитализированы
Один человек пострадал от падения сосульки
В Киеве за последние двое суток, 27-28 марта, в результате гололеда пострадали 249 человек, 15 из них были госпитализированы.
Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации.
В частности, 27 марта за помощью врачей вследствие гололеда обратились 155 человек, из них 4 детей. Девять из них были госпитализированы. Кроме того, один человек был госпитализирован в результате удара сосульки.
За сутки, 28 марта, от непогоды пострадали 94 киевлянина, из них 5 детей. Госпитализированы 7 человек.
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