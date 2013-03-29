Маршрут Hyundai Киев-Львов продлят до станции «Дарница»

В Киеве поезд будет делать две остановки

Маршрут скоростного электропоезда категории Интерсити+ Киев-Львов-Киев № 169/170 с 31 марта будет продлен до железнодорожного вокзала станции «Дарница».

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), таким образом, в Киеве поезд будет делать две остановки – на станции «Киев-Пассажирский» (промежуточная станция) и на станции «Дарница» (конечная станция).

Кроме того, с введением нового графика движения на 2013/2014 годы, расписание движения скоростного электропоезда № 169/170 будет откорректировано и время остановки электропоезда на станции «Киев-Пассажирский» будет уменьшено.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК), которая занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей, планирует в дальнейшем организовать на станции «Дарница» остановки поездов Интерсити+, следующих на Донецк и Харьков.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.