Киевские власти определились с датой последнего звонка

Последний звонок в столичных школах прозвучит 24 мая

24 мая во всех учебных заведениях столицы прозвучит последний звонок, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта КГГА, кратковременное приостановление занятий и продолжение весенних каникул (до 4 апреля – УНИАН), не помешает ученикам выполнить учебную программу в полном объеме до начала летних каникул.

Завершение учебного года в школах, которые работают по шестидневной рабочей неделе, состоится 25 мая.

Кроме того, проведение государственной итоговой аттестации будет проходить с 13 до 21 мая для выпускников начальных классов, с 28 мая до 11 июня – учеников основной школы и с 27 до 31 мая – для одиннадцатиклассников.

Также с 27 до 30 мая для учеников 1-4 классов и с 27 мая до 7 июня 5-8 и 10 классов будут проводиться учебные экскурсии.

Вручение аттестатов и празднование выпускных вечеров состоится 1 июня. Девятиклассники получат документы об образовании 12 июня, отмечают в профильном департаменте.

В Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что внешнее независимое оценивание 2013 года для будущих абитуриентов состоится своевременно, по определенному графику:

3 июня – тестирование по химии;

5, 6 июня – украинскому языку и литературе;

8 июня – иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский);

10 июня – русскому языку;

12, 13 июня – математике;

15 июня – географии;

17 июня – всемирной истории;

19, 20 июня – истории Украины;

22 июня – физике;

25 июня – биологии;

27 июня – мировой литературе.