Суд удовлетворил первый иск о возврате Беличанского леса: осталось 500

Коцюбинский поселковый совет бесплатно роздал лес под застройку

Ирпенский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Ирпеня об отмене решения Коцюбинского поселкового совета и признании недействительным государственного акта на право собственности на земельный участок так называемого Беличанского леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, это первый иск прокуратуры, рассмотрение которого уже закончилось. Городской суд на данное время рассматривает еще 500 исков.

В целом прокуратурой Ирпеня в текущем году заявлен 501 иск на земельные участки так называемого Беличанского леса общей площадью почти 70 га. Указанные иски заявлены с целью устранить нарушения требований земельного и градостроительного законодательства Украины, допущенные Коцюбинским поселковым советом.

В частности, вне рамок юрисдикции поселковым советом в течение 2008-2010 годов приняты решения, которыми бесплатно переданы земельные участки для жилой и общественной застройки в собственность 501 гражданину.

Кроме того, совет предоставил разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков 6 жилищно-строительным кооперативам. Прокуратурой Киевской области заявлено 6 исков об отмене этих решений поселкового совета и 5 исков об отмене регистрации этих кооперативов.

На сегодняшний день уже удовлетворен 1 иск прокуратуры и отменена регистрация одного кооператива.

Прокурор Киевской области Михаил Витязь отметил принципиальную позицию ведомства в вопросе возврата земель, незаконно изъятых из государственной собственности.

«Компромиссов в этом вопросе не будет. Прокуратура установила, что более 70 га земель Беличанского леса розданы юридическим и физическим лицам с нарушением земельного и градостроительного законодательства. Рассматриваемые сейчас в суде иски заявлены с одной целью – устранить нарушения законодательства Украины, допущенные Коцюбинским поселковым советом, лес вернуть государству. Других вариантов не будет», – сказал прокурор.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Коцюбинский поселковый совет направил в Киевсовет для согласования как смежным советом проект землеустройства по изменению границ поселка за счет земель лесного фонда Киева, которые числятся за коммунальным предприятием «Святошинское лесопарковое хозяйство», площадью 3421,8 га.

6 апреля 2012 года Киевсовет принял решение, которым не согласовал проект землеустройства по изменению границ поселка Коцюбинское за счет земель столицы.

Коцюбинский поселковый совет обжаловал это решение в Окружном административном суде Киева. Суд удовлетворил исковые требования поселкового совета.

1 ноября 2012 года Киевсовет принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и Генеральной прокуратуре с просьбой защитить целостность столицы в связи с действиями Коцюбинского поселкового совета по раздаче земель Беличанского леса.