В Киеве жителям трех массивов вернули тепло

От отопления были отключены жители Оболони, Троещины и Лесного

«Киевэнерго» ликвидировало нарушение в работе ТЭЦ-6 и возобновило подачу тепла потребителям трех столичных массивов.

По информации публичного акционерного общества «Киевэнерго», в ночь с 31 марта на 1 апреля 2013 года произошло нарушение в работе коллектора (котел №2 на ТЭЦ-6), в связи с чем были отключены от отопления 2,6 тыс. потребителей жилых массивов Оболонь, Троещина и Лесной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, специалисты компании оперативно ликвидировали причины нарушения работы коллектора и уже на утро 1 апреля включили отопление жителям массивов.