Киевлянам рассказали, что делать при наводнении

В Киеве из-за таяния снега возможны подтопления

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее собрать предметы первой необходимости – документы, медицинскую аптечку, спички (зажигалка), хлеб, питьевую воду – и занять ближайшее безопасное возвышенное место.

Необходимо быть готовым к эвакуации по воде, в том числе с помощью подручных плавсредств. В таких случаях не следует поддаваться панике и терять самоконтроль, нужно спокойно принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи, отмечают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Необходимо внимательно прослушать информацию и выполнить все требования паводковой комиссии Городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Важно отключить газ, электроэнергию и воду. Животных необходимо выпустить из помещений (если это частный дом). Окажите необходимую помощь пожилым людям и инвалидам в вашем доме. Прыгать в воду можно только в случае крайней необходимости, переохлаждение может стать причиной смерти. Если опасность оказаться в воде большая, то надо снять тяжелую и неудобную одежду и разуться. Документы и ценности желательно поместить в полиэтиленовый пакет и спрятать в надежном месте.

Как действовать после наводнения. Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обвалом или падением какого-либо предмета. Проверьте помещения (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, водопровода и канализации, не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для просушки помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.

О любых проявлениях подтоплений киевлян просят сообщать на номер Контактного центра города: 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). Операторы Контакт-центра немедленно сообщат об этом соответствующим службам, которые выедут на место и проведут необходимые мероприятия.