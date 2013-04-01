Экологи просят Попова перенести рок-фестиваль на Трухановом острове

В 2006 году во время фестиваля «Рок-Сич» погибло много птенцов / Фото: «Музична країна»

Экологи призывают председателя КГГА Александра Попова и инициатора украинско-шведского рок- и экстрим-фестиваля Rock`n Sich на Трухановом острове, музыканта Олега Скрипку перенести это мероприятие с 8-9 июня на осень 2013 года в связи с тем, что время проведения мероприятия приходится на гнездование птиц.

Как сообщили УНИАН в союзе свободных журналистов «Природа превыше всего», экологи объясняют, что во время проведения фестиваля у 90% видов птиц, которые живут на территории Киева, будет продолжаться период гнездования, а громкая музыка и присутствие избыточного количества посетителей приведут к гибели птиц. Также во время концертов на многочисленных сценах, байкерских гонках и тому подобное толпы посетителей повредят травяной покров в местах проведения мероприятия.

Экологи напоминают, что в 2006 году во время проведения фестиваля «Рок-Сич» на Трухановом острове много птичьих выводков из-за шумихи и грохота музыкальной аппаратуры были покинуты родителями и погибли.

По общепринятым нормам, на вторую половину мая – июнь объявляется Месячник тишины, приуроченный к гнездованию птиц. Экологи отмечают, что так делается в большинстве цивилизованных стран и (формально) декларируется в Украине. Они констатируют, что Труханов остров является очень ценной территорией, учитывая его биоразнообразие. Например, там до сих пор сохранились популяции чрезвычайно редкого в Европе папоротника гронянки многораздельной, занесенной в Европейский Красный список.

Еще с 2003 года научными работниками предлагается создать на территории острова два объекта природно-заповедного фонда – один в районе озера Бабье и второй – на всей площади полуострова Восточный (Лесной) на Трухановом. Обоим объектам предлагается предоставить статус заказников местного значения. Эти предложения научных работников Киевская горгосадминистрация до сих пор игнорирует, вместо этого устраивает там палаточные городки и многолюдные рок-фестивали.

«В Киеве есть площадки для фестивалей наподобие стадиона «Чайка», где не живут краснокнижные виды и не гнездятся перелетные птицы. Досадно, что организаторы фестиваля не берут пример с музыкантов мирового уровня, которые с уважением относятся к окружающей среде и животным, – вспомнить хотя бы Пола Маккартни, Моби и других. Советуем Олегу Скрипке перенять их опыт», – отметил эксперт Национального экологического центра Украины Олег Андрос.

Как известно, 8-9 июня в Киеве состоится первый украинско-шведский фестиваль Rock`n Sich. Основной площадкой мероприятия станет Труханов остров.