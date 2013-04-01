В Киеве за день поступило 6 сообщений о подтоплениях

Среди прочего подтопило подземный переход станции метро «Харьковская»

С 31 марта по 1 апреля 2013 года в оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций поступило 6 сообщений о подтоплении отдельных территорий города, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, киевляне сигнализировали о подтоплении улицы Якуба Коласа, 3-5 (возле хлебокомбината). Сотрудники ШЭУ Святошинского района оперативно выехали на место, обследовали его и провели очистку указанного участка. А работники ШЭУ Шевченковского района осуществили соответствующие работы во дворе ул. Б.Хмельницкого, 50, где также, по информации киевлян, произошло незначительное подтопление.

Кроме того, жители столицы жаловались на подтопление улиц Ярославской и Межигорской Подольского района. На их сообщения оперативно отреагировали и очистили решетки сливной канализации.

Также киевляне предоставили информацию о месте подтопления во дворе бульв. Кольцова, 14 в Святошинском районе. На указанном участке уже проведена очистка решеток.

Поступила информация и о подтоплении во дворе ул. Булгакова, 3. На место происшествия сразу выехали специалисты Святошинского района и очистили сливную канализацию.

Сообщили жители столицы и о подтоплении подземного перехода станции метро «Харьковская» со стороны просп. Бажана. Специалисты района прибыли на место и провели откачивание воды.

КГГА напоминает, что о каких-либо проявлениях подтоплений необходимо сообщать на номер Контактного центра города: 15-51. Операторы Контактного центра немедленно известят об этом соответствующие службы, которые выедут на место и примут необходимые меры, чтобы предупредить затопление территорий.