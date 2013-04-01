Из Киева за зиму вывезли 340 тысяч тонн снега

Киев чистили от снега 4317 коммунальщиков

На протяжении суток с улиц Киева вывезено 14 тыс. 146 тонн снега, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С начала стихии совместными усилиями коммунальщиками на специально отведенные площадки вывезены 120 тыс. 332 тонны снега. За весь период снегопадов (с 3 декабря 2012 года) вывезено 340 тыс. 739 тонн снега, сообщили в Городском штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, с 31 марта на 1 апреля к расчистке города от снега было привлечено 4317 работников коммунальных служб города с использованием 505 единиц специализированной техники. Также использовано 109 тонн песчано-соляной смеси.

В Городском штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отметили, что наземный общественный транспорт работает в штатном режиме в соответствии с графиками работы. Так, 1 апреля на маршруты вышли 380 автобусов, 385 троллейбусов, а также 290 трамваев.

Напомним, относительно выявления мест подтопления территорий города необходимо сообщать в Контактный центр Киева по номеру: 15-51.