Азаров не советует киевлянам избирать в мэры нового Черновецкого

Азаров утверждает, что он – за выборы мэра

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что киевляне не должны избрать мэром Киева нового Черновецкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с активистами, участвовавшими в ликвидации последствий снегопада в Киеве.

«Разве дело – выбрано или не выбрано? Дело в проблеме, прежде всего, и в умении эти проблемы решать. Я за выборы мэра. Важно, чтобы киевляне, я уже это где-то говорил, не избрали нового Леонида Михайловича Черновецкого. Вот что важно», – сказал Н.Азаров.

При этом премьер подчеркнул, что дату выборов в Киеве должна определить Верховная Рада.